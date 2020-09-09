Суд закрыл заседание по делу историка Соколова

https://static.news.ru/photo/f3852bf4-f29b-11ea-8ac5-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Санкт-Петербургский городской суд закрыл судебное заседание по делу историка Олега Соколова на время оглашения результатов психолого-психиатрической экспертизы.

Вопрос об этом подняла защита Соколова. Адвокат Сергей Лукьянов возражал против того, чтобы оглашать имеющиеся в экспертизе показания свидетелей, которые ещё не были допрошены в суде, однако был не против оглашения исследования в целом. В итоге судья приняла решение на время закрыть заседание от слушателей.

Дело историка Соколова начало слушаться в суде в июне 2020 года.

Олег Соколов — известный учёный-историк, доцент СПбГУ. Он обвиняется в убийстве своей возлюбленной, 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Обвиняемый признался в преступлении. Дело вызвало широкий общественный резонанс.

Ранее NEWS.ru писал о том, что историк Соколов отказался от услуг адвоката Александра Почуева.