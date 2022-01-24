Суд вынес приговор спецназовцам ФСБ за разбойное нападение

Московский гарнизонный суд в понедельник, 24 января, вынес приговор участникам дела о разбойном нападении, которые на тот момент являлись сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ. Восемь человек получили сроки от восьми до десяти лет, также суд обязал их выплатить потерпевшему 81 млн рублей, сообщает РИА Новости.
Разбойное нападение
На тот момент четверо нападавших были спецназовцами из «Альфы» и «Вымпела», а двое — сотрудниками отдела «К» федеральной службы. По версии следствия, в разбойном нападении участвовали девять человек, но по данному делу фигурантами проходят восемь нападавших.
Ранее журналистам стали известны новые подробности задержания офицеров элитных подразделений ФСБ «Альфа», «Вымпел» и управления «К». Среди арестованных оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ Александр Карелин.