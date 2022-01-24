Суд вынес приговор спецназовцам ФСБ за разбойное нападение

Московский гарнизонный суд в понедельник, 24 января, вынес приговор участникам дела о разбойном нападении, которые на тот момент являлись сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ. Восемь человек получили сроки от восьми до десяти лет, также суд обязал их выплатить потерпевшему 81 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Разбойное нападение произошло в июне 2019 года на улице Бабушкина в Москве. Злоумышленники напали у банка «Металлург» на Александра Юмаранова и отобрали у него 136 млн рублей, которые он получил в долг по расписке.

На тот момент четверо нападавших были спецназовцами из «Альфы» и «Вымпела», а двое — сотрудниками отдела «К» федеральной службы. По версии следствия, в разбойном нападении участвовали девять человек, но по данному делу фигурантами проходят восемь нападавших.

Ранее журналистам стали известны новые подробности задержания офицеров элитных подразделений ФСБ «Альфа», «Вымпел» и управления «К». Среди арестованных оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ Александр Карелин.