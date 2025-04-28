Суд вынес приговор бывшему замглавы Минцифры Экс-замглавы Минцифры РФ Паршина приговорили к девяти годам колонии за взятку

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Максим Паршин

Бывшего заместителя главы российского Минцифры Максима Паршина приговорили к девяти годам колонии за получение взятки в сумме 3,7 млн рублей, передает ТАСС. Такое решение принял Хамовнический суд Москвы. Паршин будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Признать Паршина виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет заключения в колонии строгого режима со штрафом в размере 315 млн рублей, — зачитал приговор судья.

Фигуранта лишили звания действительного государственного советника 3-го класса. Ему запретили занимать государственные управленческие должности в течение шести лет после отбытия наказания.

До этого сторона государственного обвинения запросила для Паршина 13 лет колонии и штраф в размере 315 млн рублей. Прокурор счел, что экс-чиновник должен отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось об аресте начальника УВМ и главы отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД РФ по Пензенской области. По информации пресс-службы СУ СКР по Пензенской области, в отношении сотрудников возбуждено уголовное дело о получении взяток группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, они получали взятки от бизнесмена за общее покровительство его деятельности.