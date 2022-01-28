Суд изъял у экс-прокурора Раменок имущество почти на 750 млн рублей

Симоновский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России в отношении бывшего прокурора Раменского городского округа Подмосковья Константина Томбулова и его соучастников в обращение в доход государства имущества, которое оценивается в 749 млн рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Следствием установлено, что экс-прокурор незаконно завладел более 240 земельными участками, двумя дорогостоящими квартирами в Москве и прочим имуществом. Имущество было оформлено на номинальных лиц, включая его родственников, с целью сокрытия их принадлежности к Томбулову. Ранее следователям стало известно, что работающий менеджером муж сестры экс-прокурора стал обладателем 103 земельных участков стоимостью 20 млн рублей.

Согласно решению суда, в доход Российской Федерации обращены предметы роскоши, квартиры и земельные участки общей стоимостью 749 млн рублей, — говорится в сообщении.

Решение суда в законную силу пока ещё не вступило.

Генпрокуратура узнала о богатствах Томбулова при расследовании против него уголовного дела о взяточничестве и незаконном обороте оружия. Отмечается, что единственным официальным доходом Тобулова была зарплата на службе и проверка показала, что его расходы явно не соответствуют полученным доходам.

Официальным доходом Томбулова считалась зарплата, которую он получал за свою службу. Было установлено, что в период с 2000 по 2018 год официальный доход его семьи составил 12 млн рублей, что явно не соответствует расходам бывшего прокурора.

Ранее Савёловский райсуд Москвы приговорил полковника МВД в отставке Бориса Гуменюка к четырём годам колонии за получение взятки в 10 млн рублей от предпринимательницы. В 2020 году экс-правоохранитель пообещал ей решить проблемы с прокуратурой и Следственным комитетом из-за уголовного дела о неуплате налогов.