Суд приступил к иску о конфискации туркомплекса у беглого депутата Сопчука

Суд в Москве приступил к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры о конфискации имущества у беглого депутата Госдумы Сергея Сопчука. Речь идёт о крупнейшем в Приморье туристическом комплексе «Маяк», стоимость которого оценивается почти в один миллиард рублей, сообщает «Коммерсант».

Защита с исковыми требованиями не согласна и считает их необоснованными. По мнению адвокатов, в период сделки приморский депутат не был ни чиновником, ни парламентарием, поэтому истребовать у него имущество в рамках дела нельзя. К тому же, работа комплекса приостановлена и путёвки туда не продаются.

В отношении Сергея Сопчука возбуждены два уголовных дела. Одно — по статье об отмывании денег, другое — о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Его подозревают в незаконном использовании своего статуса для покровительства бизнесу.

У депутата были изъяты все активы, стоимость которых оценивается в 38 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сопчук заочно арестован и объявлен в международный розыск. Согласно материалам уголовного дела, Сопчук, будучи депутатом, занимался коммерческой деятельностью в ряде подконтрольных ему организаций.