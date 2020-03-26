https://static.news.ru/photo/8efcf6de-6f5c-11ea-a3b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Басманный суд Москвы продлил до 7 июня арест четырём экс-полицейским, которых подозревают в незаконном задержании и подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Ляховца, Феофанова, Уметбаева и Сергалиева на два месяца и 9 суток, — сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Признавший вину и давший показания против экс-коллег подозреваемый Денис Коновалов остался под домашним арестом.

Как писал NEWS.ru, журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве. Полиция, в том числе через официальный сайт МВД, назвала репортёра участником наркоторговли. Позже ведомство признало все доказательства ложными. Журналиста отпустили, а задержавших его сотрудников и их начальника уволили из органов. В декабре 2019-го бывшие оперативники стали фигурантами уголовного дела.

Поддержанная десятками СМИ кампания в поддержку Голунова стала одним из главных общественно-политических событий минувшего года.