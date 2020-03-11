Мосгорсуд оставил под арестом бывшего полицейского Романа Феофанова, обвиняемого по делу журналиста Ивана Голунова, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.
Суд определил постановление Басманного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — огласил решение судья.
Таким образом, Феофанов останется под стражей до 29 марта.
Защита просила отпустить его под домашний арест или под залог в 500 тысяч рублей. Также адвокат Александр Шабуров отметил, что следователи и адвокат Голунова отказались приобщить видеозапись задержания журналиста, где, по их словам, было видно, что к нему не применялось насилие.
Обвиняемый служил младшим оперуполномоченным в УВД по ЗАО Москвы в звании младшего сержанта.
Следствие считает, что он действовал в составе организованной группировки, приобрел наркотики и положил их в личные вещи в квартиру Голунова. В результате было возбуждено уголовное дело против Ивана Голунова.
Феофанову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков, а также в фальсификации уголовного дела (п.п. «а», «б», «в» ч. 3 статьи 286 УК, ч. 3 статьи 303 УК, ч. 2 статьи 228 УК). Вину он не признал.
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