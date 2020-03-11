https://static.news.ru/photo/e339eb16-638c-11ea-90b6-fa163e074e61_660.jpg Игорь Ляховец Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Мосгорсуд оставил под арестом бывшего полицейского Игоря Ляховца, обвиняемого по делу журналиста Голунова, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Суд постановил решение Басманного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — огласила решение судья.

Ляховец обвиняется в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков, а также в фальсификации уголовного дела (п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК, ч. 4 ст. 303 УК, ч. 2 ст. 228 УК). Также проходящий по этому делу и признавший вину бывший оперативник Денис Коновалов сообщил, что именно по указанию Ляховца он подбросил Ивану Голунову наркотики.

Обвиняемый участвовал в заседании по видеосвязи. Он заявил, что его «приоритетной целью является оправдание и реабилитация». Подсудимый утверждает, что на него оказывается психологическое давление. Также он уверен, что вскоре судебные заседания будут закрытыми по причине засекречивания дела. Ляховец и его защитник Алексей Ковридкин просили перевести его под домашний арест.

Ляховец служил начальником отделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы. Вину он не признал. Также он заявил, что Голунова отпустили не по правовым причинам, а по политическим, и назвал своё задержание психологическим давлением.



Как писал NEWS.ru, экс-глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игорь Ляховец дал показания по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. По его словам, силовики начали следить за сотрудником СМИ после получения информации из столичного СИЗО-3. По этим данным было якобы заведено дело для предварительной проверки в отношении неустановленного лица, использующего определённый номер телефона.