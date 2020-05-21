Суд оставил экс-министра Абызова в СИЗО

https://static.news.ru/photo/9fe6f4a0-9b70-11ea-8382-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова на продление ареста.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе суда. Таким образом, Абызов останется в СИЗО, срок его ареста истекает 25 июня, согласно принятому в марте 2020 года решению Московского городского суда.

ФСБ задержала Абызова 26 марта 2019 года. Его обвиняют в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр и его подельники похитили 4 млрд рублей, после чего вывели эти средства за рубеж.

Как передавал NEWS.ru, Абызов решил жениться, несмотря на то, что находится под арестом. Однако его свадьбу пришлось перенести из-за карантина в СИЗО.