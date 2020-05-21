Суд оставил экс-министра Абызова в СИЗО

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова на продление ареста.
Об этом РИА Новости
ФСБ задержала Абызова 26 марта 2019 года. Его обвиняют в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр и его подельники похитили 4 млрд рублей, после чего вывели эти средства за рубеж.
Как передавал NEWS.ru, Абызов решил жениться, несмотря на то, что находится под арестом. Однако его свадьбу пришлось перенести из-за карантина в СИЗО.
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