Криминал

Суд оставил экс-министра Абызова в СИЗО

17:36, 21 мая 2020
Михаил Абызов Михаил Абызов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова на продление ареста.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе суда. Таким образом, Абызов останется в СИЗО, срок его ареста истекает 25 июня, согласно принятому в марте 2020 года решению Московского городского суда. 

ФСБ задержала Абызова 26 марта 2019 года. Его обвиняют в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр и его подельники похитили 4 млрд рублей, после чего вывели эти средства за рубеж. 

Как передавал NEWS.ru, Абызов решил жениться, несмотря на то, что находится под арестом. Однако его свадьбу пришлось перенести из-за карантина в СИЗО.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях