ФСБ обвинила экс-работника завода в создании преступного сообщества
Никита Чайка
Никита Чайка
17:29, 16 февраля 2022
Фото: pixabay.com
Читайте нас в Google Новости
Федеральная служба безопасности предъявила обвинения в создании ОПС девятерым бывшим сотрудникам завода АО «ММП им. Чернышёва» и их подельнику, следует из материалов заседания Тушинского суда, прошедшего 15 февраля. По версии следствия, в период с июня 2017 года по июнь 2019-го члены преступной группы украли несколько сотен деталей: секторы лопаток турбин, втулки, топливные трубопроводы, рычаги, заглушки, приёмники и другое, сообщает «Газета.Ru».
Юрист завода Александр Баранов рассказал, что к обвиняемым подан иск на 17,7 млн рублей.
Лидером и создателем ОПС ФСБ считает Алексея Папонова — экс-руководителя административного корпуса завода.
Папонов, начальник механосборочного комплекса АО «ММП им. Чернышева», <...> получил предложение от не являющегося сотрудником предприятия Андрея Сергеечева за вознаграждение совместно реализовывать отсутствующие в свободном доступе детали и сборочные единицы к авиационным двигателям РД-33, устанавливаемым на самолеты боевой авиации МиГ-29, — говорится в обвинительном заключении, которое огласила в суде прокурор Дарья Аленкова.
На суде лишь трое из обвиняемых, включая Сергеечева, полностью признали вину. Папонов и ещё трое вину признали частично.
Ранее сообщалось, что директора научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталью Корниенко объявили в розыск по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой. По данным следствия, Корниенко причастна к эпизоду с хищением 20 млн рублей, выделенных на реализацию федерального проекта «Учитель будущего».