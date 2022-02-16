ФСБ обвинила экс-работника завода в создании преступного сообщества

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Вооружённые нападения в России вызваны в том числе бездействием полиции, заявил подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов «Радио 1». Безнаказанность провоцирует преступников снова нарушать закон, объяснил он.

Если происходит какая-то бытовая кража, то достучаться до людей в погонах очень тяжело. Я утверждаю это не голословно, а по опыту моих знакомых. Заставить даже принять заявление о краже телефона...