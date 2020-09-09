Суд арестовал замминистра энергетики Тихонова

https://static.news.ru/photo/bbfa7a96-f2bd-11ea-81b5-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Тихонов Фото: Russian Ministry of Energy/Global Look Press

Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

9 сентября Тихонову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 8 ноября 2020 года, — сказала пресс-секретарь Ирина Морозова.

Чиновник был вызван на допрос в СК и задержан 8 сентября. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч.4 статьи 159 УК). В тот же день ФСБ и СК провели обыски в кабинетах чиновников Министерства энергетики. Вместе с ним по делу проходят ещё трое фигурантов: это его советник Роман Рыжков и вице-президенты АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков. Все они также арестованы до 8 ноября 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что замминистра энергетики Тихонов отказался признавать вину в мошенничестве.