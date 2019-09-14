https://static.news.ru/photo/532199dc-d707-11e9-9f11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мужчине, обвиняемому в изнасиловании падчерицы в Краснодарском крае, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщил представитель регионального СУ СК.

Объявленный в розыск 37-летний мужчина был задержан в Усть-Лабинском районе. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует представителя ведомства РИА Новости .

В розыск объявлен житель станицы Бриньковской Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.

Как считает следствие, вечером 3 августа, когда супруги не было дома, он разбудил 13-летнюю падчерицу и изнасиловал, угрожая убийством. О произошедшем девочка сообщила матери, когда глава семейства ушёл на работу.

После обращения женщины в правоохранительные органы обвиняемый подался в бега.

Как писал News.ru, двое полицейских в Анапе стали фигурантами уголовного дела. Позднее их арестовали в связи с подозрениями в изнасиловании несовершеннолетней.

Инцидент произошёл в ночь на 26 августа. На одном из пляжей сотрудники патрульно-постовой службы подошли к 17-летней девушке, которая находилась в компании совершеннолетнего молодого человека. С помощью шантажа и угроз привлечь к административной ответственности они принудили её к интимной близости.