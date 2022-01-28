Суд арестовал одного из трёх подростков, планировавших убийства в школе

Суд заключил под стражу одного из трёх подростков, планировавших совершить массовое убийство в стенах школы в Нижнем Новгороде на почве, как признался один из них, ненависти к людям. Его арестовали на два месяца, сообщило РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство следствия взять под стражу одного из подростков — на два месяца, до 26 марта, — заявили в Московском районном суде Нижнего Новгорода.

Решение касательно остальных двух фигурантов ещё не принято.

Ранее правоохранители задержали трёх подростков 16 и 17 лет, которые планировали устроить шутинг в школе из-за «ненависти к людям». В ходе обысков в их квартирах были обнаружены схемы здания и инструкции по изготовлению взрывчатки, а также компоненты к ней.

Один из обвиняемых, 16-летний Андрей, признался, что превосходил остальных в тактике, другой юноша заявил, что «ненавидит людей» и хочет, чтобы каждый «испытывал боль».