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Суд арестовал и.о. гендиректора подведомственного Минэнерго предприятия

18:51, 05 февраля 2022
Суд арестовал и.о. гендиректора подведомственного Минэнерго предприятия Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Московский суд арестовал исполняющего обязанности главы подведомственного Минэнерго предприятия по обвинению в хищении 25 млн рублей. Подозреваемый будет проходить по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Головинским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении исполняющего обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия, фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила она.

Ранее Следственный комитет по Дагестану обвинил ректора Дагестанского государственного технического университета Нурмагомеда Суракатова в мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемый, который в данный момент находится под стражей, незаконно завладел суммой в размере более 90 млн рублей.

В январе текущего года также задержали первого вице-мэра Орла Олега Минкина по подозрению в превышении должностных полномочий. Проверки чиновников начались после хищения 15 млн рублей, выделенных на ремонт городской площади.

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