Суд арестовал ещё двух участников хакерской группировки REvil

Тверской суд Москвы арестовал ещё двух участников хакерской группировки REvil, сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции. Фигурантам вменяется неправомерный оборот средств платежей. Они арестованы до 13 марта. REvil стала известна после совершения масштабной кибератаки на американские компании. Члены группы рассылали вирусы для вымогательства денег. 14 января ФСБ задержала нескольких её участников.

Тверским районным судом города Москвы 15 января 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Головачука М. А., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ, сроком на 2 месяца, то есть до 13 марта 2022 года, — говорится в сообщении.

Такая же мера применена и в отношении Руслана Хансвярова.

Ранее следствие ходатайствовало об аресте ещё одного задержанного. Накануне до 13 марта были отправлены под стражу их соучастники — Андрей Бессонов и Роман Муромский.

Как сообщили в Тверском суде, всего по делу группы хакеров в настоящий момент проходят не менее восьми человек. По данным источника ТАСС, фигуранты входят в группу из 14 участников организованного преступного сообщества. Им грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Задержание участников группировки произошло 14 января, этому предшествовало обращение властей США к российскому правительству. Операцию провела ФСБ, задержание участников кибербанды происходило в нескольких регионах.

На протяжении нескольких лет члены группировки занимались не только вымогательством, но и воровством данных. Предполагается, что именно они украли чертежи Apple, взломали системы органов самоуправления Техаса, а также атаковали в прошлом году более тысячи предприятий.

Выйти на группировку смогли благодаря тому, что в США удалось установить личность лидера хакеров. В результате по 25 адресам мест пребывания 14 участников организованного преступного сообщества изъяли свыше 426 миллионов рублей и более 20 автомобилей премиум-класса.