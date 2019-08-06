https://static.news.ru/photo/b2396aea-b857-11e9-9cc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Приговор 26-летнему иностранцу-разнорабочему по делу о финансировании терроризма огласил Московский окружной военный суд на выездном заседании в Череповце в Вологодской области.

Он проведёт 8,5 года в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Вологодской области.

Мужчина, являясь приверженцем радикальных течений ислама, находясь в Череповце, умышленно осуществил перечисление денежных средств на счёт международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), действующей на территории Сирийской Арабской Республики, — говорится в сообщении.

Обвиняемый является иностранцем, а в Череповце он работал на стройке разнорабочим, уточнили « Интерфаксу » в пресс-службе УФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что деньги, которые обвиняемый переводил на счёт террористов, были предназначены для покупки оружия.

Ранее News.ru писал о том, что Московский окружной военный суд вынес приговор членам запрещённой в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они обвиняются в подготовке терактов в Москве и области. Им грозит от 10 до 15 лет.