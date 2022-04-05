Стало известно, какие преступления раскрывают в Москве с помощью камер

Благодаря системе городского видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в Москве раскрыли 7131 преступление за 2021 год, сообщает РИАМО. По данным пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, среди них 3491 кража, 853 мошенничества и 517 грабежей.

В числе раскрытых краж 100 квартирных и 57 — краж транспортных средств. Также раскрыты 260 преступлений в области незаконного оборота наркотиков, изъято более 20,4 кг наркотических веществ и задержаны 176 человек.

Система видеонаблюдения помогла раскрыть 215 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений и 49 убийств.

Сейчас к АПК «Безопасный город» подключено более 212 тысяч камер. Комплекс даёт сотрудникам правоохранительных органов доступ к онлайн-видео и архиву.

Ранее на станции метро «Фонвизинская» с помощью системы распознавания лиц задержали москвичку Софию Аттарову. Её арестовали на пять суток по статье об организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении. Такое решение принял Останкинский районный суд. Девушка предполагает, что наказание последовало за репост с сайта Change.org.