https://static.news.ru/photo/fa4d8068-b90c-11e9-9b3a-fa163e074e61_660.jpg Певец и поэт Михаил Владимирович Круг (Воробьев) Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Киллер банды «Волков» Александр Агеев является подозреваемым в убийстве шансонье Михаила Круга.

Об этом Kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Агеева ранее привезли к дому в посёлке Мамулино Тверской области, где проживал Круг. Это было сделано для того, чтобы мужчина показал, как стрелял в певца.

Михаил Круг скончался летом 2002 года из-за пулевых ранений. В его дом в Твери проникли грабители. Помимо певца, дома находились ещё пять человек — его жена Ирина, тёща и трое детей: сын Дима от первого брака Михаила, дочь Ирины Марина и сын Саша (малышу не было и полутора месяцев).

Преступники начали стрелять из пистолетов. Ирине удалось скрыться у соседей, а Михаил получил два тяжёлых огнестрельных ранения.

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что перед тем, как проводить следственный эксперимент, её попросили убрать из дома все острые предметы, а после привезли закованного в наручники неизвестного мужчину, ранее писал News.ru.