Киллер банды «Волков» Александр Агеев является подозреваемым в убийстве шансонье Михаила Круга.
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Агеева ранее привезли к дому в посёлке Мамулино Тверской области, где проживал Круг. Это было сделано для того, чтобы мужчина показал, как стрелял в певца.
Михаил Круг скончался летом 2002 года из-за пулевых ранений. В его дом в Твери проникли грабители. Помимо певца, дома находились ещё пять человек — его жена Ирина, тёща и трое детей: сын Дима от первого брака Михаила, дочь Ирины Марина и сын Саша (малышу не было и полутора месяцев).
Преступники начали стрелять из пистолетов. Ирине удалось скрыться у соседей, а Михаил получил два тяжёлых огнестрельных ранения.
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что перед тем, как проводить следственный эксперимент, её попросили убрать из дома все острые предметы, а после привезли закованного в наручники неизвестного мужчину, ранее писал News.ru.