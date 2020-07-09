Стали известны подробности уголовного дела в отношении Фургала

https://static.news.ru/photo/02de0ff2-c197-11ea-9aa7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: sledcom.ru/youtube.com/GlobalLookPress

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июня 2020 года по подозрению в серии заказных убийств.

Стало известно, что глава Хабаровского края подозревается в организации убийств предпринимателей Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова, сообщает РЕН ТВ.

Журналисты телеканала выяснили, что Олег Булатов был партнёром Сергея Фургала по бизнесу. Они были совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидирована в 2006-м году).

Евгений Зоря подал в суд на Сергея Фургала. У них был спор по поводу производственного помещения в Хабаровске. А у Романа Сандалова были конфликты с работниками металлобазы ООО «Миф-Хабаровск» (ликвидирована в 2013-м году). Владельцем базы был Сергей Фургал.

Роман Сандалов, Евгений Зоря и Олег Булатов были убиты приблизительно в одно время: с конца 2004 года по начало 2005 года. При этом они были убиты именно после конфликтов с Сергеем Фургалом, отмечают журналисты.

Первым был убит Евгений Зоря. Киллер выстрелил в предпринимателя не меньше восьми раз. Убийство произошло в октябре 2004 года. Затем, также в октябре 2004 года, был убит Роман Сандалов. Причём тогда удалось найти киллера, им оказался Владимир Журавлёв. Следователи выяснили, что Сергей Фургал контактировал с этим человеком, однако его причастность к заказу убийства не удалось доказать. Олега Булатова убили в январе 2005 года.

В ноябре 2019 году арестовали четверых предполагаемых сообщников Сергея Фургала: бывшего делового партнёра Николая Мистрюкова (экс-депутат Хабаровской краевой думы, директор компании «Дальпромснаб»), гендиректора ООО «Альтеза» Андрея Палей, инспектора службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно- Курильске Марата Кадырова, а также безработного Андрея Карепова.

Сергея Фургала задержали после показаний его предполагаемых сообщников, уверен источник ТАСС.

Ряд фигурантов дали показания, которые в том числе стали основанием для возбуждения дела в отношении губернатора, — привели слова источника в агентстве.

По данным источника, Сергея Фургала обвиняют в двух убийствах (Евгения Зори и Олега Булатова) и одном покушении на убийство на амурского предпринимателя Александра Смольского.

Ранее NEWS.ru писал, что задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в столицу. Отмечается, что Сергей Фургал вылетел из аэропорта краевой столицы под утро 9 июля.