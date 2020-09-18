Стали известны подробности первого преступления подозреваемого из Рыбинска

https://static.news.ru/photo/db0ebdd8-f9ad-11ea-bfb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве несовершеннолетних сестёр в Рыбинске 41-летний Виталий Молчанов в сентябре 2009 года зарезал и расчленил свою знакомую в Екатеринбурге, а также пытался изнасиловать девушку, которая проживала в её квартире.

С погибшей 35-летней знакомой Молчанов распивал на её квартире спиртное. В какой-то момент мужчина взялся за нож. На теле погибшей судмедэксперты насчитали не менее 22 колото-резаных ножевых ранений. После этого Молчанов расчленил тело своей жертвы, — сообщили Znak.com в пресс-службе Свердловского областного суда.

В тот же вечер Молчанов попытался изнасиловать 28-летнюю девушку, проживавшую вместе с погибшей. Он пригрозил ей убийством, однако задуманное совершить не смог.

В июле 2010 года Молчанова признали виновным в убийстве, незаконном лишении свободы с применением оружия, покушении на изнасилование, сопряжённом с угрозой убийством, а также в надругательстве над телом умершей. Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима, засчитав год пребывания в СИЗО.

Молчанов отбывал наказание в екатеринбургской ИК №10, вышел на свободу в начале 2020 года и переехал в Рыбинск Ярославской области. Там он устроился работать на местный кабельный завод, а в марте через соцсети познакомился с женщиной из Омска. В июле она приехала с ним познакомиться, а спустя три недели перевезла в Рыбинск и своих дочерей от предыдущего мужа — сотрудника уголовного розыска.

Как писал NEWS.ru, задержанный Виталий Молчанов уже признался в убийстве двух малолетних дочерей своей сожительницы. Он сообщил о совершении преступления во время допроса, прошедшего непосредственно на месте задержания. По словам преступника, перед убийством он употреблял алкоголь. Какое именно спиртное пил Молчанов, неизвестно. По имеющейся информации, последующие пару дней он провёл, отлёживаясь в кустах. Молчанов признался, что пытался свести счёты с жизнью, доведя себя до обезвоживания. Когда полиция нашла мужчину, он был трезв.

Молчанов проходит в качестве главного подозреваемого по делу о совершении преступлений в отношении двух малолетних дочерей своей сожительницы. Тела девочек обнаружила их мать. Молчанова задержали в том же районе города, где он убил и изнасиловал детей.