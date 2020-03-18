https://static.news.ru/photo/4fe04882-68fb-11ea-b390-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили крупную подпольную сеть оружейников, которые действовали на территории 16 регионов России. Об этом журналистам 18 марта сообщили представители Центра общественных связей ФСБ.

Преступную деятельность осуществляли жители Коми, Крыма, Якутии, Забайкальского и Хабаровского краёв, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской и Челябинской областей. Они восстанавливали боевые свойства оружия гражданских образцов и занимались изготовлением боеприпасов.

ФСБ пресекла противозаконную деятельность подпольной сети оружейников. Силовики провели по местам проживания злоумышленников ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых были изъяты 193 единицы огнестрельного оружия, в том числе четыре пулемёта, 11 автоматов, 92 винтовки, карабина и ружья, два гранатомёта, восемь тысяч разнокалиберных патронов и не только, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, спецслужбы пресекли работу двух подпольных мастерских и изъяли из нелегального оборота крупнейшую партию огнестрельного оружия. В преступную группу входили жители Москвы и Подмосковья, а также Тюменской и Челябинской областей.