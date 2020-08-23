Спецназ в ходе КТО в Ингушетии нейтрализовал троих боевиков

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В воскресенье, 23 августа, в селе Троицкое Сунженского района на территории Ингушетии была проведена контртеррористическая операция. В результате сотрудники спецназа нейтрализовали троих боевиков, которые являлись сторонниками «Исламского государства» (запрещённая в России террористическая организация). Об этом журналистам сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Отмечается, что в ходе операции двое спецназовцев получили ранения.

Ранее силовики получили информацию, что в одном из частных домов в Троицком скрываются боевики. Глава управления ФСБ Ингушетии принял решение о проведении операции, чтобы не допустить терактов. С 08:00 в Троицком ввели режим КТО.

Сначала бандитам предложили сложить оружие и сдаться властям. Однако в ответ они начали стрелять по правоохранителям. В результате перестрелки трое террористов были нейтрализованы, а двое спецназовцев ранены. Никто из гражданского населения не пострадал. Спецназовцам оказали необходимую медицинскую помощь.

На месте боестолкновения обнаружены пистолеты, автоматы, большое количество боеприпасов к ним и готовые к применению самодельные взрывные устройства, — приводит ТАСС сообщение от НАК.

В данный момент правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Как ранее передавал NEWS.ru, режим контртеррористической операции в сельском поселении Троицкое в Ингушетии был снят в 15:00.