Соучастник убийства Япончика получил 14 лет колонии

https://static.news.ru/photo/cdca5ec4-a43a-11eb-b9c2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соучастник убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик) Каха Газаев приговорён к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает СКР.

Вердикт вынес Савёловский суд Москвы. Он признал Газаева виновным по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия (п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 222 УК РФ). Наказание осуждённому предстоит отбывать в колонии строгого режима.

Дело Газаева было выделено в отдельное производство, поскольку он признал свою вину и пошёл на сделку со следствием. Оно рассматривалось в особом порядке — без допроса свидетелей и изучения доказательств.

Уголовные дела в отношении двоих соучастников преступления — Муртази Шадании, Джамбула Джанашии — в настоящее время рассматриваются судом с участием присяжных. Организатор убийства Илья Симония и ещё двое исполнителей — Нузгар Папава и Астамур Бутба — объявлены в международный розыск, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Иваньков был убит в 2009 году. Злоумышленники выследили Япончика у ресторана и выстрелили в него из снайперской винтовки. Криминальный авторитет умер в больнице от полученных ранений.

Как сообщалось ранее, по причине особого порядка рассмотрения дела Газаев мог рассчитывать на смягчение наказания — не более двух третей от максимального срока. Обвинение просило суд приговорить его к 16 годам колонии.