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Начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Башкортостана стал фигурантом уголовного дела из-за незаконной прослушки. Об этом сообщает Следственный комитет.

Дело на 55-летнего сотрудника прокуратуры заведено по статьям УК «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну» и «Превышение должностных полномочий», говорится на сайте ведомства .

По версии следствия, в марте 2017 года знакомый попросил подозреваемого устроить прослушку телефонных переговоров бывшей супруги. Сотрудник прокуратуры согласился и потребовал от замначальника одного из подразделений республиканского МВД организовать этот процесс.

Сотрудник полиции, опасаясь негативных последствий ввиду служебной зависимости от подозреваемого, согласился и обеспечил проведение необходимых оперативно-разыскных мероприятий, а результаты передал подозреваемому, который, в свою очередь, передал их своему знакомому, — говорится в пресс-релизе СК.

Преступление выявили сотрудники СУ СК по Башкортостану совместно с представителями ФСБ.

Как писал News.ru, ранее жена не допущенного до выборов кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Валерия высказала предположение об установленной прослушке телефона. Также она пожаловалась на регулярные звонки неизвестных, которые молчат в трубку.

Она утверждает, что похожее психологическое давление также испытывают другие организаторы и участники протестных акций. При этом звонящие номера постоянно меняются, поэтому не помогает даже блокировка вызовов.