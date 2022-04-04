Сотрудниц Сбербанка задержали за инсценировку разбоя с целью хищения 20 млн

Правоохранительные органы в Ростовской области арестовали четырёх человек, в числе которых две сотрудницы Сбербанка. Их подозревают в хищении крупной суммы денег из организации, более 20 млн рублей, а также в инсценировке разбойного нападения с целью скрыть преступление, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Она рассказала, что в отделение полиции поступило сообщение о разбойном нападении на офис банка. По словам Волк, на одном из подозреваемых была надета чёрная маска с отверстиями для глаз. Он, угрожая оружием, забрал из кассы крупную денежную сумму, после чего скрылся.

К совершению противоправного деяния могут быть причастны две работницы кредитной организации. Имеются основания полагать, что при их участии на счета сообщников было перечислено свыше 20 млн рублей. Чтобы скрыть это, фигуранты предложили своему знакомому за денежной вознаграждение инсценировать разбой, — заявила Волк.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ.

В ноябре прошло года Telegram-канал «112» сообщил о крупном ограблении банка в Екатеринбурге. Злоумышленникам ночью удалось проникнуть в отделение Промсвязьбанка, когда в помещении никого не было. Преступники, которым позже удалось беспрепятственно скрыться, похитили более 5 млн рублей.