Соседка раскрыла детали убийства девочек в Туве

Громкий хлопок и детские крики были слышны в ночь трагедии в доме в Кызыле, где погибли два ребёнка. Об этом рассказала одна из местных жительниц в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам женщины, утром она услышала детский голос, сопровождавшийся «непонятными стуками». В скором времени соседка решила вызвать полицию.

Я проснулась от громкого звука, похожего на хлопок. Подумала, что взрыв какой-то произошёл, но потом услышала крики. <...> Когда узнала, что произошло, от ужаса чуть сама не умерла. Мы знали этих детей, — призналась женщина.

Она подчеркнула, что мать девочек уделяла им мало внимания и имела проблемы с законом.

Мужчину, который с девочками так поступил, я не знала и не видела раньше, — резюмировала соседка.

Ранее сообщалось, что на улице в Кызыле нашли двух девочек в возрасте 9 и 14 лет с тяжёлыми травмами. К моменту обнаружения одна из них уже была мертва, вторая скончалась в больнице. СК возбудил дело об убийстве двух несовершеннолетних. Расследование инцидента взято прокуратурой Тувы на особый контроль.

По подозрению в убийстве задержан их 23-летний родственник. Как признался сам подозреваемый, дети отказывались его слушаться и хотели покинуть квартиру. Матери несовершеннолетних в этот момент дома не было. Родственник в итоге выбросил девочек из окна восьмого этажа.