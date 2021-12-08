Сообщника «крабового короля» Олега Кана обвинили в контрабанде

Одному из сообщников так называемого крабового короля, бизнесмена Олега Кана, подозреваемого в организации преступного сообщества, предъявили обвинение. По информации следствия, группировка занималась контрабандой краба в стран Азии, сообщает «ФедералПресс».

С 2014 по 2019 год орггруппа поставила 3,4 тысячи тонн живого краба общей стоимостью 2,6 млрд рублей из России в Японию, Южную Корею и Китай. Им предъявили обвинение в контрабанде стратегически важных ресурсов в особо крупном размере и уклонении от уплаты таможенных платежей также в особо крупном размере, — заявили в пресс-службе управления Генпрокуратуры по ДФО.

По данным следствия, обвиняемые поставляли краба за границу по ценам выше, чем декларировали. Иностранные компании, зарегистрированные в Панаме, Гонконге и на Маршалловых Островах, находились под их контролем. Полученная же разница попадала на офшорные счета контрабандистов.

Имущество членов группировки на сумму свыше восьми млрд рублей арестовано, 9,2 млн рублей обвиняемый добровольно возместил. Организатор группировки сахалинский предприниматель Олег Кан находится в бегах.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске по делу Олега Кана задержали самого богатого депутата России Дмитрия Пашова. Его вызвали на допрос, а затем предъявили обвинение.