Смолинский маньяк избежит тюрьмы? Что он сделал, почему его не посадят

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Челябинец Владимир Ческидов, который долгие годы держал в плену и насиловал молодую женщину, не попадет в тюрьму. Что случилось, сколько за ним жертв, как его не обнаруживали долгие годы?

Что говорит экспертиза о смолинском маньяке

27 мая Следственный комитет объявил, что завершил психиатрическую экспертизу по уголовному делу 51-летнего Владимира Ческидова. Жителя Челябинской области обвиняют в похищении, многократных изнасилованиях девушки и убийстве еще одной. Сексуально-психологическая экспертиза признала его невменяемым.

74.RU пишет, что экспертизу по Ческидову провели в центре судебной психиатрии имени Сербского в Москве.

«Фигурант страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием, не осознавал общественного характера своих действий и не мог руководить ими. Следствием собрана достаточная доказательственная база», — объявили в СК.

Что случилось с жертвой смолинского маньяка

О деле смолинского маньяка (по названию поселка Смолино под Челябинском, где Ческидов жил вместе с матерью) стало известно в июле 2023 года.

Следователи установили: в 2009 году 19-летняя жительница Челябинска Екатерина познакомилась с Ческидовым на автовокзале «Синегорье». На тот момент 37-летний Владимир предложил ей выпить и увез в Смолино. Когда Екатерина протрезвела, она услышала, что будет жить с ним. Сбежать она смогла только в июле 2023 года, когда мужчину с приступом увезли в психбольницу.

Знакомые и родной дядя девушки заявили 74.RU, что их не удивляет то, что она запросто поехала с незнакомым мужчиной. Екатерина воспитывалась в детдоме, сверстницы рано приучили ее к спиртному и свободной половой жизни. К столкновению с душевнобольным, который насильно взял ее «в жены», она была не готова.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В течение следующих 14 лет Ческидов регулярно насиловал Екатерину, заставлял ее убирать по дому, а в случае неповиновения избивал. Шанса сбежать он девушке не оставлял. Ее привязывали, а на окнах деревенского дома маньяк установил железные решетки.

«Когда он уходил, он ее привязывал к самодельной конструкции, сделанной из досок и брусков, и заклеивал ей рот скотчем. Если он дома, он практически все время проводил с ней, играл в шахматы. Он неплохой шахматист, ходил в шахматную школу», — рассказал 74.RU источник в правоохранительных органах.

Мать маньяка уверяет, что девушка находилась у них дома по своей воле. Она объяснила, что девушка Екатерина за 14 лет не забеременела, потому что ее сын бесплоден. Полиция нашла в доме порнографию, фаллоимитаторы и намордники. На улицу за все эти годы ее выпускали 2–3 раза, не дальше огорода.

Соседи ничего не замечали, даже те, кто был близко знаком с матерью маньяка Валентиной и регулярно бывал у них дома.

«Замкнутая, закрытая семья. Очень лицемерные люди, как оказалось. Мать показывала, что она сама добродетель, добрая, хорошая. И в то же самое время они так обращались с человеком, как с рабом. Мы и подумать не могли», — заявила 74.RU соседка.

Сколько людей убил смолинский маньяк

Освободиться Екатерине удалось 30 июля 2023 года. В этот день у Ческидова произошло психиатрическое обострение, он стал неуправляем, выл в огороде. Его мать сама вызвала сыну психиатрическую бригаду. Его увезли, и Екатерина сбежала, воспользовавшись суматохой.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ходе следствия стало известно, что Ческидов убил еще одну жительницу Челябинска. Ее он похитил в 2009 году, тоже удерживал и насиловал. А в 2011 году он расправился с ней: во время ссоры, когда девушка пыталась выбежать во двор и позвать на помощь, он воткнул ей в голову нож, потом позвал Екатерину и при ней забил жертву гвоздодером. Затем расчленил, сложил в большую кастрюлю и закопал в погребе.

О других возможных жертвах смолинского маньяка ничего не известно.

Что теперь будет со смолинским маньяком

Следственный комитет объявил, что дело смолинского маньяка передали в суд. Владимира Ческидова обвиняют в похищении человека, убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера (статьи 126, 105, 131 и 132 УК РФ). Он признал вину в первых двух преступлениях, но отрицает сексуальное насилие и уверяет, что с Екатериной все было по обоюдному согласию.

72-летней Валентине Ческидовой изначально предъявили обвинение в похищении. Следствие считало, что она помогала сыну удерживать Екатерину. В суде пенсионерка утверждала, что девушка жила с ними «как королева», по своей воле.

«Уголовное дело будет направлено для применения принудительных мер медицинского характера в Советский районный суд Челябинска», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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