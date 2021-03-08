СМИ узнали подробности убийства бабушки и трёх внуков в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/a45750c4-493d-11e9-98aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

СМИ сообщили подробности зверского убийства бабушки и трёх внуков, которое произошло в подмосковном Ликино-Дулёво.

По информации Пятого канала, подозреваемый в жестоком убийстве — 32-летний двоюродный брат погибших детей. который страдает тяжёлым психическим расстройством. Сообщается, что после совершения убийства мужчин всё время находился в квартире, где произошло преступление, поскольку проживал по этому же адресу.

В интервью телеканалу «360» соседка погибших рассказала , что родители убитых детей оставили их с бабушкой только на некоторое время. В остальном они всегда занимались с детьми и находились с ними вместе.

Они всегда с ними, везде с ними. Это самая лучшая семья, — рассказала женщина.

Кроме того, многие соседи сообщили, что были наслышаны о наркотической зависимости подозреваемого в убийстве мужчины.

Трагедия произошла 7 марта в подмосковном Ликино-Дулёво. В одной из квартир были обнаружены тела 45-летней женщины и трёх её внуков, одному из которых было 8 лет, ещё двум — по два года. Все тела были покрыты множественными ножевыми ранениями.

Позднее был задержан 32-летний родственник погибших, которого заподозрили в совершении страшного преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Допросить подозреваемого пока не удалось, поскольку он находится в неадекватном состоянии. Мужчина направлен на проведение медицинского освидетельствования.