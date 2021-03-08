СМИ узнали подробности убийства бабушки и трёх внуков в Подмосковье

СМИ сообщили подробности зверского убийства бабушки и трёх внуков, которое произошло в подмосковном Ликино-Дулёво.
По информации Пятого канала, подозреваемый в жестоком убийстве — 32-летний двоюродный брат погибших детей. который
В интервью телеканалу «360» соседка погибших
Они всегда с ними, везде с ними. Это самая лучшая семья, — рассказала женщина.
Кроме того, многие соседи сообщили, что были наслышаны о наркотической зависимости подозреваемого в убийстве мужчины.
Трагедия произошла 7 марта в подмосковном Ликино-Дулёво. В одной из квартир были обнаружены тела 45-летней женщины и трёх её внуков, одному из которых было 8 лет, ещё двум — по два года. Все тела были покрыты множественными ножевыми ранениями.
Позднее был задержан 32-летний родственник погибших, которого заподозрили в совершении страшного преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Допросить подозреваемого пока не удалось, поскольку он находится в неадекватном состоянии. Мужчина направлен на проведение медицинского освидетельствования.