СМИ раскрыли подробности дела бывшего главного тыловика Росгвардии

https://static.news.ru/photo/c6e7a47c-39e6-11eb-88ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosguard.gov.ru

Журналисты раскрыли ряд ранее неизвестных подробностей, касающихся уголовного дела в отношении бывшего замглавы Росгвардии Сергея Милейко, обвиняемого в мошенничестве. Бывший главный тыловик силового ведомства был уволен в августе 2019 года. Причиной для расторжения контракта стали итоги проверки, в результате которой и было возбуждено уголовное дело. По некоторым сведениям, ущерб от деятельности тыловика составляет 676 млн рублей. Однако СМИ выяснили, что эта цифра может достигать отметки в миллиард.

Контракты при помощи нелегальных схем Милейко заключал с 2017 по 2019 год. Договоры касались поставок обмундирования личному составу Росгвардии. За указанный период было заключено 134 контракта, общая сумма — 3,643 млрд рублей. Итоговый ценник вызвал интерес у органов правопорядка. Выяснилось, что ряд контрактов был заключён без необходимого финансово-экономического обоснования. То есть форму приобретали по явно завышенным ценам. Например, ремни за 395 рублей покупали за 600, а тельняшки за 220 — за 470.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что Милейко обманул руководство ведомства. Сначала он убедил начальство, что выбранная компания по пошиву формы справится с задачей. Кроме того, с приходом генерала-тыловика из подчиняющихся ему частей Росгвардии уволили всех, кто мог бы противостоять хищениям. Однако в ходе деятельности Милейко начали вскрываться неприятные факты и возникать подозрения в мошенничестве. Это и вынудило главу ведомства Виктора Золотова организовать проверку. Её материалы позднее передали в Главную военную прокуратуру и военную контрразведку.

Факт досрочного расторжения контракта с генералом Милейко подтвердил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. А материалы, которые, по всей видимости, и заинтересовали следственные органы, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и переданы в надзорные органы, сообщает «Коммерсант».

Как ранее передавал NEWS.ru, бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии Дзержинского Кирилл Прокудин пошёл на сделку со следствием и дал показания на бывшего замглавы Росгвардии Сергея Милейко.

Генерал подозревается в мошенничестве с квартирой для военнослужащих в подмосковной Балашихе. В отношении Прокудина и Милейко избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.