Следствие выдвинуло предварительную версию убийства «колбасного короля»

https://static.news.ru/photo/0692d004-1cf7-11eb-83a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/mosobl.sledcom

Бизнесмен Владимир Маругов, известный как «колбасный король», мог быть убит в результате попытки ограбления.

Такую версию выдвинули сотрудники уголовного розыска, занимающиеся расследованием преступления, сообщает «Московский Комсомолец».

Бизнесмен был убит вечером 1 ноября в подмосковной деревне Аносино. Двое неизвестных напали на него, когда он находился со своей подругой в бане. Злоумышленники связали им руки и угрожали ружьём и арбалетом, а затем выстрелили в Маругова. Женщине удалось освободиться и сбежать. Полицию она вызвала от соседей.

Как писал NEWS.ru, преступникам удалось скрыться. Полиция нашла в лесу их автомобиль с заклеенными номерами и арбалет. Согласно некоторым данным, в качестве главного подозреваемого может выступать бывший сотрудник убитого.