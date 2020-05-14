Следственные действия по делу Бойко-Великого завершены

https://static.news.ru/photo/5fa6d076-95cc-11ea-aabe-fa163e074e61_660.jpg Василий Бойко-Великий Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Сотрудники СК РФ предъявили обвинение в окончательной редакции в отношении основателя группы компаний «Ваш финансовый попечитель» Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате при оформлении невозвратных кредитов. Об этом журналистам рассказала адвокат подсудимого Виктория Шонина.

По словам юриста, следователи обвинили Бойко-Великого в растрате почти 89 млн рублей. Как подчеркнула Шонина, защита рассматривает два эпизода растраты, каждый из которых разбит на 13 — по числу займов. Следствие же насчитывает примерно 300 томов уголовного дела.

Срок исполнения обязательств по этим кредитам ещё не наступил. Виновным в полном объёме Бойко-Великий себя не признаёт и даёт показания о том, что к оформлению данных кредитов никакого отношения не имел, — цитирует адвоката ТАСС.

Как писал NEWS.ru, по версии следствия, Бойко-Великий, являющийся держателем 10% акций банка «Кредит Экспресс», совместно с Кабановой, Антоновой и другими сотрудниками в 2013–2018 годах похитили у банка 180 млн рублей и $929 тысяч. Они оформляли подложные документы о якобы полученных кредитах от лица клиентов, а также снимали деньги с их депозитных счетов. Установлен уже 31 факт хищений.