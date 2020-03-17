https://static.news.ru/photo/8095adfe-6870-11ea-a5d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Татарстане задержан замминистра по ЧС региона. Он подозревается в коррупционных преступлениях.

По подозрению по статье 159 УК РФ (мошенничество) и статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) задержан 57-летний заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ региона.

NEWS.ru писал, что бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, которого обвиняют в мошенничестве, незаконном предпринимательстве, получении крупной взятки и легализации преступных доходов, зачитывали обвинение около пяти часов. По версии следствия, чиновник владел частными компаниями, которые за бесценок скупали муниципальную собственность. Государству был нанесён ущерб в 62 млн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин призвал Генпрокуратуру бороться с коррупцией на всех направлениях. По его словам, необходимо защищать бюджетные средства, выделенные на реализацию национальных проектов, гособоронзаказа и государственных программ. Путин подчеркнул, что ведомство должно наладить тесное сотрудничество с Федеральной службой судебных приставов, Росфинмониторингом, ФНС и МВД.