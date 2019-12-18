Сотрудники Следственного комитета обнаружили террористическую ячейку, действующую на территории Исправительной колонии № 2 по Республике Калмыкия. Она была создана в 2013 году.
Участниками организации оказались более 100 заключённых,
В результате обысков и проверок следователи задержали пять человек, остальные подозреваемые сейчас находятся в заключении. Ещё трое подозреваемых были убиты, так как оказали вооружённое сопротивление при задержании.
Силовики продолжают расследование дела.
Ранее директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников сообщил, что спецслужбы в этом году предотвратили 50 преступлений террористической направленности и не допустили терактов на территории России. Они пресекли деятельность 78 законспирированных террористических ячеек, ликвидировали 32 и задержали более 240 боевиков.
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