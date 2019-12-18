https://static.news.ru/photo/5f70ec02-2189-11ea-b7ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: 08.fsin.su

Сотрудники Следственного комитета обнаружили террористическую ячейку, действующую на территории Исправительной колонии № 2 по Республике Калмыкия. Она была создана в 2013 году.

Участниками организации оказались более 100 заключённых, сообщается на сайте СК. Руководителем был уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия. Администрация исправительного учреждения за деньги покровительствовала преступникам.

В результате обысков и проверок следователи задержали пять человек, остальные подозреваемые сейчас находятся в заключении. Ещё трое подозреваемых были убиты, так как оказали вооружённое сопротивление при задержании.

Силовики продолжают расследование дела.

Ранее директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников сообщил, что спецслужбы в этом году предотвратили 50 преступлений террористической направленности и не допустили терактов на территории России. Они пресекли деятельность 78 законспирированных террористических ячеек, ликвидировали 32 и задержали более 240 боевиков.