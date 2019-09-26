Сотрудникам СКР по Калужской области удалось найти виновного в двух изнасилованиях, совершённых в 15 лет назад.
Установить личность преступника помогли результаты генной экспертизы улик по соответствующим уголовным делам. Специалисты выяснили, что биологические следы, изъятые с мест преступлений, совпадают с генотипом мужчины, который уже находится в местах лишения свободы. Он был осуждён за аналогичное преступление, совершённое позднее.
В ходе допроса обвиняемый признал себя виновным в изнасиловании двух женщин в июне и ноябре 2004 года. Расследование этих преступлений продолжается, сообщается на
Ранее News.ru писал, что в США полиция раскрыла убийство почти сорокалетней давности благодаря базе данных ДНК. Привлечь виновного к ответственности не удалось, поскольку он умер в 2012 году.