https://static.news.ru/photo/ae09ac36-e067-11e9-9eb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Сотрудникам СКР по Калужской области удалось найти виновного в двух изнасилованиях, совершённых в 15 лет назад.

Установить личность преступника помогли результаты генной экспертизы улик по соответствующим уголовным делам. Специалисты выяснили, что биологические следы, изъятые с мест преступлений, совпадают с генотипом мужчины, который уже находится в местах лишения свободы. Он был осуждён за аналогичное преступление, совершённое позднее.

В ходе допроса обвиняемый признал себя виновным в изнасиловании двух женщин в июне и ноябре 2004 года. Расследование этих преступлений продолжается, сообщается на сайте ведомства.

Ранее News.ru писал, что в США полиция раскрыла убийство почти сорокалетней давности благодаря базе данных ДНК. Привлечь виновного к ответственности не удалось, поскольку он умер в 2012 году.