Следователь рассказал подробности убийства отца экс-гонщика «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/99f30c3c-166d-11eb-8921-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: lenobl.sledcom.ru

Следователи подтвердили, что депутат и бизнесмен Александр Петров был убит из огнестрельного оружия на территории своего дома. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая осматривает территорию и опрашивает возможных свидетелей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об убийстве по найму. Киллер выстрелил в депутата, когда тот купался в бане и вышел, чтобы по традиции окунуться в реку.

Уже, по версии следствия, можно сказать, что выстрел производился с противоположного берега реки в боковую поверхность тела потерпевшего, — цитирует руководителя СУ СКР по Ленинградской области Сергея Сазина Пятый канал.

Следователи уже осмотрели тело погибшего, его дом и приступили к осмотру других помещений на территории дома Александра Петрова. По словам Сергея Сазина, основной версией произошедшего является убийство по найму, но следствие также рассматривает другие версии — личные мотивы и прочее, что входит в классический перечень для проверки такого рода преступлений.

На данный момент опрашиваются люди, которые находились неподалёку и могли слышать выстрел. Это охранники, рабочие, местные жители.

Фактически в доме он был один, чтобы сказать, были ли у него рядом друзья и знакомые — таковых мы пока не видим, — подытожил Сазин.

По словам знакомых, накануне убийства Александр Петров вёл себя совершенно спокойно и как обычно. Депутат не проявлял ни испуга, ни подавленного настроения. Коллеги не смогли припомнить возможных врагов или поводов переживать за депутата. Характеризуют его только с положительной стороны.

Александр Петров — сын известного в регионе гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова, которого называют «Выборгской ракетой». Спортсмен около года входил в основной состав пилотов команды «Рено».

Ранее NEWS.ru сообщал, что видео с места убийства Александра Петрова, депутата и предпринимателя, которого застрелил киллер, появилось в Интернете. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.