СК РФ опубликовал видео с места тройного убийства в селе Юрьевка под Омском

Следственный комитет России опубликовал видеозапись с места тройного убийства в селе Юрьевка Омской области. Неизвестный учинил расправу над членами одной семьи в период с 02:00 до 03:00, нанеся им ножевые ранения. Были убиты девочка-инвалид в возрасте 10 лет, 38-летний отец и 35-летняя мать.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале SHOT, показано село Юрьевка, в частном доме которого были убиты три человека. Сотрудники СК РФ также провели съёмку в помещении, где было совершено преступление.

По предварительным данным, убийца находился в неадекватном состоянии. Выжили два члена семьи — подростки. Они добежали до дома главы поселения и рассказали о случившемся. Подростки сообщили, что входную дверь в дом родители обычно на ночь не запирали.

Нападавшего разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура Омской области взяла на особый контроль ход расследования.

Ранее в посёлке Лебяжье Ленинградской области мужчина убил жену на почве ревности во время празднования её 35-летия. Он начал избивать супругу после употребления алкогольных напитков. От полученных трав женщина скончалась на месте.