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Следственный комитет РФ возбудил дело о покушении на мошенничество — вероятно, пенсионные накопления 500 тысяч граждан были без их ведома переведены из ПФР в частные фонды.

Сумма предполагаемого ущерба может достигать нескольких миллиардов рублей. Следователи полагают, что неустановленные лица могли подделать заявления сотен тысяч россиян об их согласии перевода накоплений в негосударственные фонды, пишет « Коммерсант ».

В частности, речь идёт о «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН». Следователи пытаются установить личности организаторов и участников преступления.

Как писал News.ru ранее, Пенсионный фонд России предложил увеличить пороговую сумму пенсионных накоплений и упростить формулу её расчёта. В ПФР надеются, что изменения вступят в силу в ближайшее время.