Скопинский маньяк хочет отомстить своим жертвам, которых держал в подвале

https://static.news.ru/photo/aecde610-c625-11ea-8740-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Myakishev/Russian Look/Global Look Press

Виктор Мохов, больше известный как скопинский маньяк, намеревается отомстить своим жертвам, как только выйдет из тюрьмы. Речь идёт о двух девушках — Екатерину Мартынову и Елену Самохину, которых он похитил школьницами, держал и насиловал в подвале в Скопине Рязанской области.

Освободиться из тюрьмы 70-летний Мохов должен в марте следующего года. Он отбывает наказание в ИК-17 в Саратовской области. О том, что маньяк собирается мстить своим жертвам, стало известно из сохранившихся у некоторых сотрудников колонии записей разговора с насильником. К тому же, это подтвердил солагерник Мохова, сообщает «МК». Маньяк также собирается «рассказать правду и компромат» на двух несчастных девочек, которых держал в плену.

Елена Самохина три раза беременела от насильника. Роды принимала Екатерина по учебнику акушерства и гинекологии там же, в подвале. Два раза Мохов куда-то уносил детей, третий ребёнок родился мёртвым уже на свободе. Спастись девочкам удалось, когда насильник привёл их знакомить со своей новой квартиранткой.

Екатерина Мартынова по прошествии нескольких лет написала книгу «Исповедь узницы подземелья». Сейчас она пишет вторую и планирует опубликовать её до выхода маньяка на свободу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сантехник из Каширы, более известный как «каширский маньяк», был обнаружен мёртвым в СИЗО. По имеющейся информации, мужчина, подозреваемый в многочисленных убийствах и изнасилованиях, скончался от удушения. В камере он находился один, рассказала 6 июля старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.