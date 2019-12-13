Следственный комитет России завершил расследование по делу об убийстве Никиты Белянкина. Бывшего бойца ГРУ убили в подмосковном Красногорске.
Защита обвиняемых заявила, что фигуранты не признают свою вину,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Белянкин стал свидетелем драки во время прогулки с девушкой в парке. Он пытался заступиться за мужчину, которого избивала толпа. Бывший спецназовец достал травматический пистолет и открыл огонь. Однако его повалили на землю и нанесли ножевое ранение прямо в сердце. По делу арестовано девять человек.
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