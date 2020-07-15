СК завершил расследование дела бывшего хабаровского губернатора Ишаева

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента «Роснефти» Виктора Ишаева и его соучастника.
Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко,
Ранее источник, близкий к следствию, рассказал информагентству о переквалификации дела Ишаева. Экс-губернатор и его сообщник теперь обвиняются в организации растраты и растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьёй, составляет 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Ишаева задержали в марте 2019 года. Изначально его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2014–2017 годах он, будучи вице-президентом «Роснефти», заключил с принадлежащей ему организацией договоры аренды помещения площадью более 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае по явно завышенной стоимости. Сумма ущерба, по данным СК РФ, составляет около 5 млн рублей.
В 2020 году проблемы с законом возникли у внука Виктора Ишаева — Игоря. Молодой человек угодил в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Пресненский районный суд Москвы назначил ему административный арест на 12 суток за управление автомобилем в нетрезвом виде и без водительского удостоверения, писал NEWS.ru.
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