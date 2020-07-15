СК завершил расследование дела бывшего хабаровского губернатора Ишаева

https://static.news.ru/photo/79cb1b84-c6b8-11ea-b0f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента «Роснефти» Виктора Ишаева и его соучастника.

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передаёт ТАСС. Главное управление по расследованию особо важных дел СК передало материалы дела Генпрокуратуре для утверждения обвинительного заключения и отправки в суд.

Ранее источник, близкий к следствию, рассказал информагентству о переквалификации дела Ишаева. Экс-губернатор и его сообщник теперь обвиняются в организации растраты и растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьёй, составляет 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Ишаева задержали в марте 2019 года. Изначально его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2014–2017 годах он, будучи вице-президентом «Роснефти», заключил с принадлежащей ему организацией договоры аренды помещения площадью более 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае по явно завышенной стоимости. Сумма ущерба, по данным СК РФ, составляет около 5 млн рублей.

В 2020 году проблемы с законом возникли у внука Виктора Ишаева — Игоря. Молодой человек угодил в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Пресненский районный суд Москвы назначил ему административный арест на 12 суток за управление автомобилем в нетрезвом виде и без водительского удостоверения, писал NEWS.ru.