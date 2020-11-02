СК задержал подозреваемого в убийстве «колбасного короля»

В Московской области задержан предполагаемый участник убийства бизнесмена Владимира Маругова.
Об этом РИА Новости
О гибели Маругова стало известно утром 2 ноября. Накануне вечером он был убит в подмосковной деревне Аносино. По предварительным данным, Маругов находился в бане вместе со своей гражданской женой, когда в дом ворвались преступники. Предпринимателя связали и вымогали деньги, в какой-то момент один из злоумышленников выстрелил в грудь Маругову из арбалета. Женщине удалось сбежать.
Как писал NEWS.ru, следствие рассматривает попытку ограбления как основную версию преступления. Автомобиль преступников и орудие убийства удалось обнаружить.
Маругов владел несколькими колбасными заводами, предпринимателя в области прозвали «колбасным королём».