СК задержал четверых подозреваемых в убийстве 13-летней давности

В Твери, Москве и Московской области задержаы четверо подозреваемых в убийстве мужчины в феврале 2008 года в Тверской области. Об этом сообщает СУ СК по Тверской области.

По данным следствия, инцидент произошёл 1 февраля 2008 года. Потерпевший поставил свой автомобиль на стоянку, но домой так и не вернулся. 6 февраля в лесном массиве в районе Никулинского сельского поселения. было обнаружено тело с признаками насильственной смерти.

На протяжении 13 лет следственными органами, а также сотрудниками управления уголовного розыска не прекращалось проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших указанное преступление, — отметили в СУ СК.

В числе версий произошелшего следователи приводят, в том чисел, совершение убийства родственниками или знакомыми погибшего. корыстный мотив убийста, совершение его ранее судимыми и наркозависимыми лицам. Дполнительная информация по делу была получена в сентябре 2021 года, после чего оно было возобновлено, оказались установлены подозреваемые в убийстве.

В результате четверо подозрееваемых были задержаны силами СУ СК России по Тверской области совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД РФ по Тверской области. Задержанных заключили под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы