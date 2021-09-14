СК выяснил все детали заказного убийства ректора СПбГУСЭ

Следственный комитет установил все обстоятельства заказного убийства ректора СПбГУСЭ Александра Викторова. По версии СК РФ, преступление было совершено девять лет назад из мести бывшим проректором университета по учебной линии Василием Соловьёвым. Об этом Lenta.ru сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Соловьёва признали виновным по ч. 3 статьи 33, пунктам «б», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Организация убийства».

До непосредственного убийства, которое произошло 5 сентября 2012 года, Викторов подал в суд на связанные с проректором компании о возмещении нанесённого СПбГУСЭ ущерба в ходе отчуждения спорных объектов недвижимости и хищении денежных средств за обучение студентов.

Тогда Соловьёв, по версии следствия, встретился со своим знакомым Виталием Ковалёвым в одном из местных ресторанов и попросил найти киллеров. Обвинённый заплатил за это убийство 30 тысяч евро. После чего Ковалёв с подельниками начал готовиться к заказному убийству. В итоге ректор был застрелен.

Убийство было раскрыто достаточно оперативно, и исполнители предстали перед судом. Однако в те годы сам заказчик скрылся от правосудия. Находящегося в федеральном розыске с января 2018 года Василия Соловьёва заочно приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что следователи задержали жителя Ижевска, подозреваемого в организации заказных убийств через даркнет. По данным следствия, мужчина причастен к убийству двух человек.