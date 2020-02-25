Следственный комитет РФ предъявил обвинения в убийстве в составе организованной группы и незаконном хранении оружия Кахе Газаеву. СК считает его участником убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика).
Как
По версии следователей, Каха Газаев передал подельникам винтовку, из которой застрелили Япончика, и принимал непосредственное участие в самом покушении, наблюдая за прилегающей к месту убийства территорией.
6 февраля, как передавал NEWS.ru, правоохранительные органы задержали в Москве Муртаза Шаданию по подозрению в участии в убийстве Иванькова. Следствие считает, что Шадания организовал слежку за Япончиком и участвовал в перевозке оружия, использованного при покушении.
Неизвестный стрелок тяжело ранил Иванькова из снайперской винтовки 28 июля 2009 года, когда криминальный авторитет выходил из ресторана на Хорошёвском шоссе в Москве. 9 октября того же года Япончик скончался от последствий ранения.
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