https://static.news.ru/photo/f00dd6ba-57d7-11ea-93a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет РФ предъявил обвинения в убийстве в составе организованной группы и незаконном хранении оружия Кахе Газаеву. СК считает его участником убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика).

Как сообщает РИА Новости, суд санкционировал арест обвиняемого на два месяца. Газаев при этом уже судим за другие преступления и с 2017 года отбывает наказание в местах лишения свободы.

По версии следователей, Каха Газаев передал подельникам винтовку, из которой застрелили Япончика, и принимал непосредственное участие в самом покушении, наблюдая за прилегающей к месту убийства территорией.

6 февраля, как передавал NEWS.ru, правоохранительные органы задержали в Москве Муртаза Шаданию по подозрению в участии в убийстве Иванькова. Следствие считает, что Шадания организовал слежку за Япончиком и участвовал в перевозке оружия, использованного при покушении.

Неизвестный стрелок тяжело ранил Иванькова из снайперской винтовки 28 июля 2009 года, когда криминальный авторитет выходил из ресторана на Хорошёвском шоссе в Москве. 9 октября того же года Япончик скончался от последствий ранения.