СК раскрыл детали убийства «сахарного короля» СК раскрыл детали убийства «сахарного короля» Хохлова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Появились подробности убийства «сахарного короля» из Тамбовской области. В Следственном комитете РФ отметили, что формальным поводом для убийства Юрия Хохлова стала словесная перепалка предпринимателя с местным фермером. Конфликт произошёл в поле на окраине села Рудовка.

Утром 8 июня 2022 года на окраине села Рудовка Пичаевского района обнаружено тело 40-летнего предпринимателя с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — отмечается в пресс-релизе, который есть в распоряжении NEWS.ru.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты регионального управления СК России.

По версии следствия, утром 8 июня 2022 года между потерпевшим и местным фермером в поле на окраине села Рудовка произошел словесный конфликт, в ходе которого последний выстрелил из имеющегося у него ружья в потерпевшего, после чего скрылся. Через непродолжительное время его тело было обнаружено в автомобиле на берегу водоема неподалеку от села Рудовка, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области застрелили основателя и генерального директора холдинга «ГК АСБ» Юрия Хохлова, которого называют «сахарным королем». Стрелявший в него предприниматель Владимир Левкин впоследствии покончил с собой.