СК: показаний ангарского маньяка недостаточно для следствия

https://static.news.ru/photo/1a851330-ca61-11ea-b9ea-fa163e074e61_660.jpg Михаил Попков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Одних показаний экс-силовика Михаила Попкова, которого в СМИ назвали ангарским маньяком, недостаточно для доказательства его причастности к преступлениям. В рамках расследования убийств женщин в Иркутской области будут проведены различные криминалистические экспертизы.

Они могут занять много времени. Об этом сообщил следователь по особо важным делам СУ СК по Иркутской области Евгений Карчевский.

Ранее стало известно, что Попков признался в убийстве ещё двух женщин, о которых он не рассказывал. Эти убийства были совершены им с 1995 по 1998 год в Ангарске.

Как отметил Карчевский, этих признаний для следствия недостаточно. Он заявил, что для отправления в суд новых дел об убийствах нужна «объективка» и «аналитика» для 100% доказательства причастности маньяка к преступлениям. И данная работа может занять много времени, учитывая то, что после убийств прошло более 20 лет.

Мы сталкивались, что у нас были преступления 1992 года, 93-го, и мы проводили экспертизы, комиссионные и даже ситуационные, чтобы подтвердить ещё раз, что именно из-за его действий наступила смерть именно этого человека и именно так и никак иначе, — цитирует Карчевского РИА Новости.

Попков сейчас этапирован в Иркутск из Торбеевского централа в Мордовии. Он отбывает пожизненное за 81 убийство и 3 покушения на убийство женщин. Маньяку уже предъявлено обвинение по одному эпизоду, по второму проводятся следственные действия.

Преступления, за которые он отбывает наказание, бывший милиционер совершил в период с 1992 по 2010 год на территории Иркутской области. Он приговорён к пожизненному заключению дважды, но осуждён был только за 78 убийств, так как по остальным вышел срок давности.

Как ранее писал NEWS.ru, маньяк рассказал о причине признания в новых убийствах. По его словам, он захотел «в отпуск».