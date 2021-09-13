СК опубликовал видео допроса задержанного Мавриди

Следственный комитет России опубликовал на своём YouTube-канале видео допроса Александра Мавриди, который ранее сбежал из изолятора временного содержания в Истре. 13 сентября его задержали в Москве. Он пытался оказывать сопротивление.

На видео мужчина в синей ветровке и серой бейсболке признаётся, что его зовут Александр Мавриди и он сбежал из ИВС в Истре. Также видно, что заключённый хромает, вероятно, из-за того, что сопротивлялся при задержании.

Ранее в МВД РФ сообщили о задержании Александра Мавриди, сбежавшего 6 августа из изолятора временного содержания в Подмосковье. Осуждённый был обвинён в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. Именно он был инициатором побега пяти заключённых из изолятора временного содержания.

Побег заключённые совершили примерно в 02:46 ночи и попали на камеры внешнего наблюдения. Они воспользовались гаечным ключом, скрутив замки дверей, позднее сообщили в прокуратуре Подмосковья.