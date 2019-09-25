https://static.news.ru/photo/b00bc588-dfda-11e9-8b15-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox

Старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова рассказала, что следствие проводит проверку информации о риелторах-мошенниках, орудующих в столице.

СМИ распространили информацию о группе аферистов, которые обманом получают доли в квартирах, а потом угрозами заставляют хозяев отказываться от своих долей. Так произошло с 80-летней жительницей столицы, есть информация и о других случаях, когда мошенники действовали по той же схеме, передаёт АГН « Москва ».

По результатам доследственной проверки СК примет процессуальное решение.

Как писал News.ru ранее, семеро лжериелторов задержаны в Ростове-на-Дону и Таганроге. Аферисты зарегистрировали агентство недвижимости на подставное лицо и арендовали несколько офисов. После внесения клиентом предоплаты за аренду квартиры предполагаемый хозяин жилья переставал выходить на связь.