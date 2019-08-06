Следственный комитет начал проверку по факту найденных в канализации у детского сада в Москве человеческих костей.
Останки были обнаружены днём 6 августа. Для того чтобы выяснить причину смерти, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
На данный момент проводится доследственная проверка. По предварительным данным, смерть наступила более года назад, — рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
Ранее News.ru писал, что учёные выяснили информацию о скелете «английского вампира» XVIII века. Останки принадлежат Джону Барберу. Он был бедным фермером и умер в возрасте 55 лет от туберкулёза.