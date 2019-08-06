https://static.news.ru/photo/569e9c7a-b85f-11e9-ac6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Следственный комитет начал проверку по факту найденных в канализации у детского сада в Москве человеческих костей.

Останки были обнаружены днём 6 августа. Для того чтобы выяснить причину смерти, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

На данный момент проводится доследственная проверка. По предварительным данным, смерть наступила более года назад, — рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

Ранее News.ru писал, что учёные выяснили информацию о скелете «английского вампира» XVIII века. Останки принадлежат Джону Барберу. Он был бедным фермером и умер в возрасте 55 лет от туберкулёза.